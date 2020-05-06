Шакирьян Мухамедьянов: известный стрелок-автоматчик и Герой Советского Союза

Шакирьян Юнусович Мухамедьянов (Советскому Союзу и Россие известный как Александр Матросов) родился в 1924 году. В книге актов о рождении он был записан, по принятому порядку, по имени деда. Сын Юнуса Юсупова, хотя семья жила крайне бедно, никогда не унывал и рос бойким и проворным малым. Он «плавал лучше всех; а когда с пацанами, чтобы узнать, кто сколько раз женится, пускали по воде гладкие камушки, у него всегда выходило больше всех «невест»…

Через несколько лет после рождения сына, мать Шакирьяна умерла, отец еще несколько раз женился, семья так же бедствовала, а членов семьи все прибавлялось, в итоге же старший сын Юсупова – Шакирьян — принял решение уйти из дома.

Превращение Шакирьяна Мухамедьянова в Александра Матросова

«Первые следы» его были замечены уже в Мелекессе (Димитровград) Ульяновской области, куда мальчик был, возможно, направлен из детприемника-распределителя по линии НКВД. Он тогда уже был Сашкой Матросовым – «среди беспризорников существовали свои законы, и один из них гласил: если ты не русский, а национал, тебе никогда не поверят и всячески будут сторониться. Поэтому, попадая в детдома и колонии, подростки, особенно пацаны, всячески старались изменить свои родные фамилии и имена на русские» .

Затем Сашка – Шурик-Матрогон, Шурик-Машинист, как его еще называли, — оказался в Ивановской режимной колонии (в феврале 1938 года), где приятелям-детдомовцам со смехом раскрывал секрет о том, что в своем «родном городе» Днепропетровске он еще никогда и не был…

«Последний раз в родном Кунакбаево Шакирьяна видели летом 1939 года. К тому времени он окончательно обрусел и всем представлялся Александром Матросовым. Его никто особо не переспрашивал «почему» — было не принято задавать много вопросов…»

В 1939 году Александра Матросова направили в Куйбышев. Одно время он работал на вагоноремонтном заводе. Затем, за «нарушение паспортного режима», попал в милицию, а оттуда – на два года в трудовую колонию в старой Уфе.

В конце сентября 1942 года началась учеба в Краснохолмском военно-пехотном училище под Оренбургом, где Матросов стал комсомольцем. Но уже в январе-феврале 1943 года всех курсантов училища стали срочно направлять рядовыми на пополнение фронтовых частей. Ушел воевать и Матросов – в составе 91-й Тихоокеанской добровольческой морской бригады имени Сталина.

Подвиг Шакирьяна Мухамедьянова

Начало 1943-го года. В самом разгаре Великая Отечественная война. Советские войска продолжают нести огромные потери, однако вражеский план по молниеносному захвату нашей Родины уже сорван… Бои идут практически на всей европейской территории СССР.

Шакирьяна тогда проходил службу в должности стрелка-автоматчика 2-го в отдельном стрелковом батальоне 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. 27 февраля 1943 года его батальон принял бой в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области.

Известно, что выйдя на опушку вблизи деревни, советские солдаты попали под шквальный огонь трех немецких дзотов. Два из них удалось нейтрализовать усилиями штурмовых групп, однако попытки уничтожить третий не увенчались успехом — отправленные к нему штурмовики были уничтожены. Огонь третьего немецкого пулемета не позволял всему батальону продолжать движение вперед, простреливая всю лощину перед деревней.

Тогда два молодых красноармейца — Петр Александрович Огурцов и Шакирьян Юнусович Мухамедьянов — поползли к злосчастному дзоту. Петра тяжело ранило на подступах к вражескому пулемету, и, оценив сложившуюся ситуацию, Шакирьян принял решение в одиночку продолжить выполнение поставленной перед ними задачи.

Добравшись до вражеской амбразуры, Мухамедьянов с фланга бросил две гранаты, и пулемет замолчал. Когда же его сослуживцы поднялись, чтобы продолжить движение, смертельное орудие неожиданно застрекатало вновь. И в этот самый момент Шакирьян принял решение, которым навеки вписал свои имя в анналы истории ВОВ, да и российской истории в целом. Он своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота, позволив тем самым батальону продолжать движение! Ценой собственной жизни этот отважный 19-летний юноша способствовал выполнению боевой задачи.

Альбина Шаймухаметова

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