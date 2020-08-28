Шайхразиев о 100-летии ТАССР: Этот век оказался уникальным и очень сложным

Последние сто лет в истории татар оказались уникальными, в то же время очень сложными. Такое мнение выразил заместитель Премьер-министра РТ, председатель нацсовета«Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в интервью с Андреем Кузьминым.

«Этот век оказался уникальным с точки зрения истории, но очень сложным с точки зрения жизнедеятельности, семьи. Октябрьская революция, Гражданская война, голод, коллективизация, террор, финская война, Великая Отечественная война, восстановление, нефть и стройка, застой, развал и становление — мы все прошли. Эти сто лет можно было бы расписать на тысячу», — отметил Шайхразиев.

Он надеется, что в праздничных мероприятиях будет участвовать большое количество татарстанцев, это будет гордостью. Празднование проводится не для узкого круга, а для всех татарстанцев — их 3 млн 900 человек.

Как в Татарстане готовились к празднованию 100-летия ТАССР в течение 5 лет, какие мероприятия из-за пандемии не проведут уже никогда и как скажется статья Президента Татарстана на татарском народе, читайте в интервью вице-премьера РТ, председателя нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с Андреем Кузьминым, которое выйдет завтра на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и воскресенье в 13.30.

tatar-inform.ru