Шаймиев: Конституция с поправками нацеливает нас на работу на одной волне с президентом страны

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев в обращении к татарстанцам разъяснил важность голосования по поправкам в Конституцию.

— Предложенные поправки Конституции направлены на всестороннее укрепление РФ, с учетом внутренних и внешних факторов. Главное, что все положения основного закона неукоснительно соблюдались. В частности, конституция РФ гарантирует всем ее народам, право на сохранение родного языка. Гарант Конституции — наш президент всегда подчеркивает значимость родного языка, языка матери для каждого народа! Конституция с поправками нацеливает всех нас на работу на одной волне с президентом страны Владимиром Путиным, — сказал он.

kazanfirst.ru