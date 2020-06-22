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Шаймиев: Конституция с поправками нацеливает нас на работу на одной волне с президентом страны

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 22.06.2020 0 6

Госсоветник Татарстана обратился с призывом активно принять участие в общероссийском голосовании.

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев в обращении к татарстанцам разъяснил важность голосования по поправкам в Конституцию.

— Предложенные поправки Конституции направлены на всестороннее укрепление РФ, с учетом внутренних и внешних факторов. Главное, что все положения основного закона неукоснительно соблюдались. В частности, конституция РФ гарантирует всем ее народам, право на сохранение родного языка. Гарант Конституции — наш президент всегда подчеркивает значимость родного языка, языка матери для каждого народа! Конституция с поправками нацеливает всех нас на работу на одной волне с президентом страны Владимиром Путиным, — сказал он.

kazanfirst.ru

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