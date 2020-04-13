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Шедевры живописи — богатство Казани

Шедевры живописи — богатство Казани

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 13.04.2020 0 3

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана возглавил ТОП-10 лучших художественных музеев регионов России.

Составитель рейтинга портал Турстат утверждает, что он сформирован «по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев». Второе и третье места в десятке лучших , вслед за татарстанским, заняли Екатеринбургский  музей изобразительных искусств и Нижегородский государственный художественный музей.

Напомним, в коллекции казанского музея — свыше 25 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства. Здесь, в частности, хранятся крупнейшее в стране собрание работ Николая Фешина, богатая коллекция живописи и графики Ивана Шишкина, картины лучших художников Татарстана.

100tatarstan.ru

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