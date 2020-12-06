Шестой сезон «Школы одного дня» закрыт: азам намаза и Ислама обучены полсотни человек

5 декабря, в 20-й день месяца Раби аль-Ахир (5 декабря), в национальном комплексе «Туган авылым» прошло торжественное закрытие шестого сезона проекта ДУМ РТ «Школа одного дня». В этом сезоне из-за пандемии принять участие в проекте смогли ограниченное количество участников — порядка 50 человек.

В начале торжества с приветственным словом к участникам и устазам «Ш1Д» обратилась начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова. В своей речи она поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных людей, которые оказали помощь в этом богоугодном деле.

Далее с добрыми словами и пожеланиями к ученикам обратился имам-хатыйб казанской мечети «Сәлах» Тимергали хазрат Юлдашев, который дал участникам ценные наставления и прочитал вагаз о понятии «милость Всевышнего Аллаха». Кроме того, ученики «Школы» смогли задать хазрату интересующие их вопросы.

Последний день занятий «Школы» завершился итоговым контролем знаний слушателей. Он прошел в интерактивной форме. После «экзамена» состоялась торжественная церемония закрытия «Школы». Каждому участнику вручили Свидетельство о прохождении обучения в «Школе одного дня».

После встречи состоялся праздничный маджлис – «Коръән ашы».

«Школа одного дня» позволила участникам быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама за 7 уроков. Таким образом, в течение нескольких недель по субботам слушатели получали навыки совершения намаза, узнали об основах Ислама, учились культуре совершения дуа, посещали мастер-классы по завязыванию платка и пр.

В первый же день каждому слушателю была вручена рабочая тетрадь «Ислам. Первые шаги». В ней собраны самые важные знания для каждого мусульманина, которые изложены максимально понятным для широкого круга лиц языком.

Проект был реализован специально для новичков, которые делают свои первые шаги на пути изучения Ислама. Обучение велось бесплатно на татарском и русском языках отдельно для мужчин и для женщин. Не обошлось и без сюрпризов: после каждого урока участникам «Школы одного дня» были предусмотрены подарки.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата. Этот сезон проекта стал шестым. Всего на курсах обучились около 550 человек, по сути, ставших практикующими мусульманами.

http://dumrt.ru/ru/news/news_25115.html