Школьница из Агрызского района приготовила оригинальный подарок к 100-летию ТАССР

Ученица 3 класса Терсинской СОШ Азалия Сибатова присоединилась к акции #сидидома.

– Я люблю рисовать, участвовать в различных конкурсах, — говорит Азалия.

Вместе с мамой Алией они с удовольствием изучали рукоделие наших предков, какие использовались ткани, краски, нити. В преддверии важного события – столетия ТАССР — школьница смастерила оригинальную расписную скатерть и с помощью специальной краски, используемой для нанесения рисунка на ткань, обогатила ее национальными украшениями.

— Мы ставим перед собой задачу научить наших детей национальным традициям, обычаям. Занятия рукоделием помогают ребенку мыслить, развивать способности, проводить время с пользой, – отмечает мама девочки Алия.

agryz-rt.ru