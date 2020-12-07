Школьница из Нижнекамска выиграла грант на реализацию проекта по сбору спилс-карт

Школьница из Нижнекамска Малика Насибуллина представила свой образовательный проект на форуме «Наш Татарстан» и выиграла грант на его реализацию. Разработка представляет собой чемпионат по сбору спилс-карт.

Малика подготовила проект вместе с заведующими подростковым клубом «Романтик» Гульнарой Насибуллиной и клубом «Ялкын» Альбиной Гатиной. Начальник Управления по делам молодежи Айгуль Аитова пояснила, что спилс-карта — это пазл, который позволит сделать изучение карты Татарстана и России более увлекательным. Магнитные деревянные миниатюры районов и регионов нужно на скорость сложить в одну большую карту. Человек, который соберет карту быстрее, становится победителем.

«Поздравляем нашу Малику с победой и надеемся, что она ее вдохновит на создание новых проектов», — пожелала Айгуль Аитова.

Кроме того, Гульнара Насибуллина по итогам конкурса стала лучшим руководителем подросткового клуба.

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