«Штаб татар» продолжает проведение онлайн вебинаров

В связи с введением в Москве и в других регионах России режима самоизоляции, «Штаб татар Москвы» с 27 марта ведёт свою деятельность в онлайн режиме. «Штаб татар» в инстаграме провёл более 20 онлайн семинаров, вебинаров и лекций.

Онлайн вебинары проходят с участием ученых, артистов, певцов, поэтов, писателей, юристов, педагогов, психологов и религиозных деятелей.

Вебинары были проведены с артистом театра Кариева Булатом Гатауллиным, музыкантами Оскаром Юнусовым (солист группы «Gauga”), Илнаром Шарафутдиновым, историком Айратом Файзрахмановым, адвокатом Екатериной Глянц, предпринимателем Радиком Гафуровым, финансистами Азатом Халимовым и Ленар Рахмановым, имамом Ислям Валитовым, психологом Маратом Абдуллиным и другими.

Зрители Вебинаров «Штаба татар» считают, что онлайн встречи полезны и актуальны.

Например, ходе прямого эфира адвокат Екатерина Глянц ответила на вопросы о том, кого и за что могут оштрафовать в период самоизоляции. Также ответила на вопросы как избежать увольнения в период всеобщей самоизоляции и является ли пандемия коронавируса форс-мажором.

Также адвокат рассказала, что такое режим чрезвычайной ситуации, какие права и обязанности возникнут у граждан, если его введут. В прямом эфире обсудили случаи незаконного привлечения к ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Московская организация татар призывает соотечественников во время карантина соблюдать требования руководства страны. YouTube-канал и социальные сети «Штаба татар» работают в обычном режиме.

«Штаб татар» также на протяжении карантина будет продолжать выкладывать на свой YouTube-канал фильмы, лекции, круглые столы, выступления ученых о татарах, снятые за последние 10 лет. Они послужат материалом для углубления знаний о татарской истории и культуре.

Штаб татар