В Москве в честь 100-летия Татарстана выпустили газету

Московская татарская литературно-социальная еженедельная газета «Туган тел — Туган ил» («Родной язык — Родная страна») была посвящена к 100-летию Республики Татарстан. Газета издана при поддержке «Штаба татар Москвы», сообщила координатор движения Гульнара Яруллина.

Главная статья газеты посвящена истории и современности Татарстана, которая была подготовлена институтом истории имени Марджани. Кроме этого, в газете опубликована идеологическая статья академика Индуса Тагирова. Также размещено интервью с координатором «Штаба татар» Гульнарой Яруллиной.

Волонтерами «Штаба татар» газета «Родной язык — Родная страна» была распространена среди татарской общественности, руководителей и активистов татарского движения Москвы и московской области. Также газету получили татарские и башкирские студенты, ветераны и пенсионеры Москвы. Таким образом, более 5000 тысяч татар столицы срез газету подробно узнали о юбилее Татарстана.

Стоит отметить, в честь векового юбилея родной Республики «Штаб татар» провёл 100 культурно-просветительских, социальных мероприятий. В предверии юбилея были подготовлены ролики с участием академиков, писателей, Композиторов Рашида Калимуллина, Роберта Нигматуллина, Илдара Утямышева, Индуса Тагирова, Мирфатиха Закиева, Лирона Хамидуллина и других. Также «Штаб татар» в начале года подготовил татарский календарь в честь 100-летия Республика. Календарь был распространён среди татарского населения Москвы, Татарстана, Башкортостана, Челябинска, Тюмени.

«Штаб татар» Москвы