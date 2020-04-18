Сидим дома всем миром: наши соотечественники рассказывают о правилах самоизоляции в разных странах

США

Самая сложная ситуация сейчас в США. Число заболевших растёт с каждым днём. Однако, единственное ограничение — социальная дистанция в 2 метра.

— В крупных гипермаркетах можно встретить огромную длинную очередь, которая тянется от входа магазина по улице. Ни потому что продуктов не хватает, а потому что создано ограничение на количество человек, которые могут находиться одновременно в магазине, — рассказывает Дина Шарафеева из Канады.

АНГЛИЯ

Ухудшается ситуация и в Британии — более 7 900 смертей. С призывом к нации выступила даже королева Елизавета. Это третье обращение за 68 лет её правления. О ситуации в стране рассказывает татарстанец Тимур Сиразиев в соцсетях. Как англичане ведут себя на карантине, спросили у него.

— Есть несколько причин, по которым можно выходить на улицу. И она из них — это занятия спортом. Этим пользуются британцы. Например, в выходные очень много людей в парках, на пляже люди загорали, делали шашлык. Полицейские пытались что-то с эти сделать, но ничего не получается, — рассказывает он.

ШВЕЦИЯ

Швеция — единственная страна Евросоюза, которая пока не ввела жесткого карантина. Насколько это эффективно?

— По вечерам и по выходным можно увидеть толпы людей гулящих. Всё продолжается также, как и было до ситуации с вирусом. В общественном транспорте люди садятся в противоположные углы. Это никак не связано с вирусом, это просто привычно для шведов, — рассказывает Азат Сайфуллин.

КИТАЙ

Первая страна, где эпидемия коронавируса отступила — это Китай. Сейчас жители возвращаются к прежней жизни, рассказывает Эльвира Балобанова.

— Китайцы сейчас более-менее спокойны, стараются не говорить на тему эпидемии. При входе в здание мерят температуру, записывают телефон и смотрят QR коды — болеешь ты или нет, — говорит Эльвира Балобанова.

protatarstan.ru