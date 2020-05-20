Сильными и уникальными страну делает культура и язык, считает и.о. директора Центра татарской культуры Тюмени

Межнациональное единство всегда было в приоритете для России. Культура, которая занимается исключительно мирными вопросами, может поспособствовать этому объединению. Поправки в Конституцию о культурном наследии актуальны, потому что мы растем и развиваемся, передаем подрастающим поколениям знания наших предков.

Об этом корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» сообщила исполняющая обязанности директора Центра татарской культуры Тюмени Стелла Шакирова, которая более 10 лет трудится в учреждении.

Коллективы тюменского Центра татарской культуры активно участвуют в жизни региона и страны. Они неоднократные победители и призеры международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. Гости Центра татарской культуры Тюмени могут посетить двухчасовую экскурсию по экспозиции «Сибирско-татарский быт и история».

«Участникам экскурсии мы рассказываем об истории сибирских татар, есть мастер-класс по росписи, показываем обряды национальных праздников. Знакомим с музыкальными инструментами, бытом татар. Организуем открытый урок «Я говорю по-татарски». Всех угощаем национальными блюдами», — рассказывает Стелла Шакирова.

По ее словам, в тюменском регионе уделяется большое внимание сохранению традиций, самобытности разных народов, этносов. Самый большой и важный праздник для национальных центров, автономий – День России, когда проходит в Тюмени фестиваль «Мост дружбы». Это атмосфера дружбы, желания узнать как можно больше друг о друге, поделиться культурой, традициями, обычаями. Древнейшая богатая культура страны и ее народа – важный ресурс, который нуждается в защите и охране, уверена Стелла Шакирова.

«Поправка в Основной закон о культурном наследии рассчитана на все поколения, она сможет еще большее закрепить их связь. Это необходимо, потому что важно передавать подрастающему поколению наследие предков. Мы активно сотрудничаем с комитетом по делам национальностей, культурной автономией сибирских татар. Представители этих организаций встречаются с нашими сотрудниками, конференции, встречи проходят под эгидой единства. Культура и язык – то, что делает нас сильными, уникальными. Сохранить все это – наша задача», — считает Стелла Шакирова.

t-l.ru