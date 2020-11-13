Ситдиковой Альфие Мирзануровне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»

Ситдиковой Альфие Мирзануровне вручили медаль и удостоверение к государственной награде «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Альфии Мирзануровны Ситдиковой, автора двух книг о Герое Советского Союза Хасане Заманове. Книга на татарском языке «Хасан Заманов» уже презентована в 2019 году и хранится в городском краеведческом Музее. Ждёт своей презентации новая книга «Золотая звезда Хасана Заманова», выпущенная в 2020 году для Североуральска на русском языке. Город должен быть благодарным её писательскому труду и неоценимому вкладу в сохранение для потомков истории героической жизни нашего земляка Хасана Заманова. Давайте все вместе заочно, но от души и с поклоном поздравим Альфию Мирзануровну с важным событием в её творческой жизни.

Родилась Альфия Мирзануровна 14 августа 1957 года в деревне Кузякино, на родине Хасана Заманова. Член Союза писателей Республики Татарстан, она автор более 20 книг в прозе и с 1979 года выпущено более 10 книг с её стихами. Многие годы она работала на радио «Кунел». Была ведущей и автором программы «Әдәбиучак» (Литературный костер). За это время ею было сделано и озвучено около ста передач о жизни и творчестве поэтов и писателей камского региона и всей республики. В те годы начала и сама вплотную заниматься творчеством. Первыми оценили произведения Альфии именно радиослушатели «Кунел». Ее поздравления в стихах и сегодня звучат в качестве подарка. За большой вклад в развитие татарской культуры поэтессу в 2012 году наградили специальной премией радио «Кунел» ТРК «Чаллы-ТВ» – «Золотой бабочкой». С 2012 года она активно участвует как автор и переводчик в серии «САДИК» и «САД» (Современные авторы — детям). Ею переведены на татарский язык произведения более пятнадцати современных поэтов. Сегодня в ее переводах можно ознакомиться с творчеством многих известных детских поэтов и писателей. Благодаря самоотверженному труду переводчиков и издателя до детей дошли более 50 книг на двух языках. Некоторые из них изданы даже на 4-х языках (русский, татарский, немецкий, английский). Этими книгами награждались участники фестиваля «Зеленая планета». Последние годы Министерство культуры эти издания представляет на Федеральном Сабантуе, как лучшую печатную продукцию Татарстана. В 2013 году Альфия получила Диплом и специальный приз «Переводческий Олимп» на Международном фестивале «Лучшая книга года 2013» в Берлине, за переводы общественно-значимого проекта «Современные авторы – детям». Она лауреат литературной премии Союза писателей России имени А. Грибоедова и лауреат «Серебряного Пера Руси» за литературные переводы. В 2009 году в Набережночелнинской типографии вышла книга о поэтах и писателях города Набережные Челны «Ләйсән – моңлыбишегебез». Одним из составителей этой книги была Альфия Мирзануровна, а в 2010 году в соавторстве с Р. Хаертдиновым ею была издана книга об истории родной деревни «Авылҗаны – Күҗәкәгорурлыгы» («Душа деревни – гордость Кузякино»).

Лауреат государственной премии имени Тукая, писатель-историк Вахит Имамов написал: «Творческая активность Алфии заставляет восхищаться. В последние годы Хазиахметова Алфия (это её настоящая фамилия) размышляет о месте татарского народа в современном мире, о судьбе будущего поколения, о вечных ценностях. Творческие возможности у нее велики».

Думаю, что Администрация нашего города непременно должна откликнуться и поздравить большого творческого друга города с присвоением ей высокого звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

Любовь Долматова

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