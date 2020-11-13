enrutat
Главная / Ситдиковой Альфие Мирзануровне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»
Ситдиковой Альфие Мирзануровне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»

Ситдиковой Альфие Мирзануровне присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 13.11.2020 0 3

Ситдиковой Альфие Мирзануровне вручили медаль и удостоверение к государственной награде «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Альфии Мирзануровны Ситдиковой, автора двух книг о Герое Советского Союза Хасане Заманове. Книга на татарском языке «Хасан Заманов» уже презентована в 2019 году и хранится в городском краеведческом Музее. Ждёт своей презентации новая книга «Золотая звезда Хасана Заманова», выпущенная в 2020 году для Североуральска на русском языке. Город должен быть благодарным её писательскому труду и неоценимому вкладу в сохранение для потомков истории героической жизни нашего земляка Хасана Заманова. Давайте все вместе заочно, но от души и с поклоном поздравим Альфию Мирзануровну с важным событием в её творческой жизни.

Родилась Альфия Мирзануровна 14 августа 1957 года в деревне Кузякино, на родине Хасана Заманова. Член Союза писателей Республики Татарстан, она автор более 20 книг в прозе и с 1979 года выпущено более 10 книг с её стихами. Многие годы она работала на радио «Кунел». Была ведущей и автором программы «Әдәбиучак» (Литературный костер). За это время ею было сделано и озвучено около ста передач о жизни и творчестве поэтов и писателей камского региона и всей республики. В те годы начала и сама вплотную заниматься творчеством. Первыми оценили произведения Альфии именно радиослушатели «Кунел». Ее поздравления в стихах и сегодня звучат в качестве подарка. За большой вклад в развитие татарской культуры поэтессу в 2012 году наградили специальной премией радио «Кунел» ТРК «Чаллы-ТВ» – «Золотой бабочкой». С 2012 года она активно участвует как автор и переводчик в серии «САДИК»  и «САД» (Современные авторы — детям). Ею переведены на татарский язык произведения более пятнадцати современных поэтов. Сегодня в ее переводах можно ознакомиться с творчеством многих известных детских поэтов и писателей. Благодаря самоотверженному труду переводчиков и издателя до детей дошли более 50 книг на двух языках. Некоторые из них изданы даже на 4-х языках (русский, татарский, немецкий, английский). Этими книгами награждались участники фестиваля «Зеленая планета». Последние годы Министерство культуры эти издания представляет на Федеральном Сабантуе, как лучшую печатную продукцию Татарстана. В 2013 году Альфия  получила Диплом и специальный приз «Переводческий Олимп» на Международном фестивале «Лучшая книга года 2013» в Берлине, за переводы общественно-значимого проекта «Современные авторы – детям». Она лауреат литературной премии Союза писателей России имени А. Грибоедова и лауреат «Серебряного Пера Руси» за литературные переводы. В 2009 году в Набережночелнинской типографии вышла книга о поэтах и писателях города Набережные Челны «Ләйсән – моңлыбишегебез». Одним из составителей этой книги была Альфия Мирзануровна, а в 2010 году в соавторстве с Р. Хаертдиновым ею была издана книга об истории родной деревни «Авылҗаны – Күҗәкәгорурлыгы» («Душа деревни – гордость Кузякино»).

Лауреат государственной премии имени Тукая, писатель-историк Вахит Имамов написал: «Творческая активность Алфии заставляет восхищаться. В последние годы Хазиахметова Алфия (это её настоящая фамилия) размышляет о месте татарского народа в современном мире, о судьбе будущего поколения, о вечных ценностях. Творческие возможности у нее велики».

Думаю, что Администрация нашего города непременно должна откликнуться и поздравить большого творческого друга города с присвоением ей высокого звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

          Любовь Долматова

tatur.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.