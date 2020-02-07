«Сказки — это не серьезно и только для детей» — с этим совершенно не согласна татарская молодежь Челябинска

Татарские сказки являлись своеобразным инструментом обучения и целительства у наших предков, средством народной психиатрии задолго до того, как психотерапия получила свой статус.

Они передавали опыт, культуру и знания предков, выполняли воспитательную задачу, прививали ценности.

Сказки оказывают значительное влияние на формирование личности человека. В них в образной форме показывается, как человек может помочь себе преодолеть различные невзгоды и трудности, сделать свою жизнь полноценной, оставаясь при этом самим собой

Организаторы из молодежного объединения «Яшьләр74» приглашают всех желающих на бесплатный семинар по сказкам.ә

На встрече гости познакомятся с:

историческим аспектом сказок,

поговорят о отражении притч и сказаний на жизни народа,

о ценностях и месте сказок в нашей жизни.

Семинар пройдёт 9 февраля в 12:00 в г. Челябинск, ул Молодогвардейцев, 31 к1. Вход свободный

ural.tatar