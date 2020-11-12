«Сказочные самоцветы Файзрахмана Аминова»

В рамках реализации Государственной программы «Сохранения идентичности татарского народа», а также в преддверии празднования 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая и Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан организует выставку Файзрахмана Аминова в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ. Выставка будет работать с 12 ноября по 12 декабря 2020 года.

Файзрахман Аминов – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный художник РСФСР, живописец, акварелист, график.

Файзрахман Габдрахманович Аминов (1908–1984) – один из тех творцов XX столетия, кто нашел в искусстве свое направление, свою тему, создал чарующий мир неповторимых художественных образов и ни с чем несравнимое «аминовское» духовное пространство.

Живя и работая в Ленинграде, но незримыми нитями связанный с Казанью, художник вошел в татарское изобразительное искусство в начале 1970-х, опрокидывая характерную для местной художественной школы «серо-коричневую» цветовую гамму, расплескав на своих холстах «билибинские узоры», их красоту и сказочность. Представитель ленинградской школы живописи, мастер реалистического портрета и картины-сказки, соединивший в переработанном виде достижения «северной школы» живописи с магическим фактором – свечением уральских самоцветов, Файзрахман Аминов из Кунгура (места гранения драгоценных камней) – полноправный участник формирования национальной эстетики и школы изобразительного искусства Татарстана.

В серии акварелей к «Шурале», работа над которой была начала в 1950-е годы, Аминов создает не просто иллюстрации к текстам самых любимых в народе произведений Тукая – он творит параллельный художественный мир, который начинает жить собственной жизнью.

В иллюстрациях к «Водяной» Аминов воплощает самый светлый образ родной татарской деревни. Он насыщает листы воспоминаниями о собственном детстве, обилием примет крестьянского быта, национальными костюмами и типажами, воссоздает интерьер татарского дома, с большой любовью вырисовывая все его непременные атрибуты – сундук с перинами и подушками, обилие узорчатых занавесок, домотканые дорожки, лоскутные одеяла, шамаиль на стене.

Стоит отметить, что в творчестве Файзрахмана Аминова тонко и причудливо соединились аристократизм петербургской графики, «билибинский» сказочный стиль и древние пласты татарского народного искусства. Аминов создал свой, легко узнаваемый графический язык, так полюбившийся казанскому зрителю, что его творчество стало неотъемлемой частью художественной культуры Татарстана.

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