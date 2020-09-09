Скончалась ведущая теле- и радиопрограмм о татарском театре Гульнара Зиннатуллина

Вчера не стало популярной татарской журналистки Гульнары Зиннатуллиной. Как сообщил «БИЗНЕС Online» ее бывший коллега, владелец и главный редактор газеты «Безнең гәҗит» Илфат Файзрахманов, Зиннатуллина 47 лет проработала на телевидении. Это была единственная запись в ее трудовой книжке:

«Гульнара порядка десятка лет боролась с онкологическим заболеванием, у нее была редкая форма рака. Несмотря ни на что, оставалась оптимисткой, даже шутила, мол, все, кто вместе со мной заболел, уже умерли. Мы работали вместе с ней на ГТРК „Татарстан“ и ТНВ, она была очень большим профессионалом. Начала работать, живя в интернате, сейчас там гимназия №2. Как сама рассказывала, была маленького роста, и маститые журналисты подкладывали ей под ноги книги, чтобы она попала в кадр. Я 22 года проработал на телевидении, она в 2 раза больше, мы были большими друзьями».

Гульнара Хабуловна родилась 7 апреля 1952 года. Как сообщается на сайте телекомпании «Россия Татарстан», впервые она появилась на экране телевизора в 12 лет, прочитав стихотворение в прямом эфире. Затем не расставалась с микрофоном и телекамерой более полувека. На ее передачах выросло несколько поколений юных татарстанцев. Зиннатуллина была автором и ведущей детских программ «Пионерстан», «Бергәләп өйрәник», цикла «Иртә түгел соң түгел», долгие годы вела на ГТРК «Татарстан» утреннюю информационно-музыкальную программу «Чулпан». Зрителям она запомнилась как ведущая первой в истории передачи о татарском театре, которая шла на канале ТНВ, кроме того, покойная была автором аналогичной передачи, которая выходила на радио «Тартип».

business-gazeta.ru