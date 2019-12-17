Сладкая жизнь: татарский чак-чак вошел в тройку лучших сладостей страны

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил самые лучшие сладости народов России, Крыма и Абхазии.

На первом месте оказались крымская нуга в и абхазская чурчхела. За эти сладости проголосовало по 18,18% опрошенных. На втором месте — татарский чак-чак (15,58%). В тройке сладостей-лидеров — башкирский мед (10,39%).

По информации Tvil.ru, путешественники отметили, что поехали бы в Карелию за марюшками (9%), на Алтай за вареньем из шишек и в Краснодарский край за медовыми бобошками (по 7,79%), в Тулу за пряниками (6,49%), в Коломну за пастилой (5,19%) и в Калмыкию за борцоками (1,3%).

bashinform.ru