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Со священным месяцем Рамадан!

Со священным месяцем Рамадан!

в Новости, Слайдер, Религия, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, Конгресс яналыклар, Төп яңалыклар, 23.04.2020 0 4

Уважаемые мусульмане, дорогие единоверцы!
От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично искренне поздравляю вас всех с наступлением священного месяца Рамадан.
К сожалению, в этом году пандемия COVID-19, которая окутала все страны мира, заставила ограничить посещения мечетей, и тем самым привела к отмене коллективных ифтаров и таравих намазов. Очевидно, это испытание для всего человечества, и дай бог, в единстве и в терпении мы победим эту напасть.
Ислам сыграл одну из важнейших ролей в сохранении татарского народа. Для мусульман Рамадан является одним из долгожданных и ценнейших, потому как в этот месяц наши единоверцы от восхода до заката солнца отказываются от приема пищи, от неуместных оскорблений в адрес ближнего и других запрещенных деяний. Держание поста укрепляет веру человека, отчуждает его от корыстных целей, очищает его душу, потому что Рамадан является месяцем прощения и огромных наград.
Уважаемые мусульмане, пусть Всевышний по своей милости примет наши посты, пусть наши благие деяния поистине вознаградятся в этот священный месяц.
С уважением,
заместитель Премьер-министра РТ,
председатель Национального Совета
Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев

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