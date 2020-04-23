Со священным месяцем Рамадан!

Уважаемые мусульмане, дорогие единоверцы!

От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично искренне поздравляю вас всех с наступлением священного месяца Рамадан.

К сожалению, в этом году пандемия COVID-19, которая окутала все страны мира, заставила ограничить посещения мечетей, и тем самым привела к отмене коллективных ифтаров и таравих намазов. Очевидно, это испытание для всего человечества, и дай бог, в единстве и в терпении мы победим эту напасть.

Ислам сыграл одну из важнейших ролей в сохранении татарского народа. Для мусульман Рамадан является одним из долгожданных и ценнейших, потому как в этот месяц наши единоверцы от восхода до заката солнца отказываются от приема пищи, от неуместных оскорблений в адрес ближнего и других запрещенных деяний. Держание поста укрепляет веру человека, отчуждает его от корыстных целей, очищает его душу, потому что Рамадан является месяцем прощения и огромных наград.

Уважаемые мусульмане, пусть Всевышний по своей милости примет наши посты, пусть наши благие деяния поистине вознаградятся в этот священный месяц.

С уважением,

заместитель Премьер-министра РТ,

председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев