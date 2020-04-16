Сохранить корни. Как появилась организации татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак»

В советские времена представителей национальных меньшинств нередко называли обидным словом «нацмен». И такие люди старались ничем не отличаться от большинства. Многие отказывались от родного языка, национальной одежды и традиций своего народа. Но всегда были те, кто не забывал о своих корнях. Чаще всего – представители старшего поколения.

Рустам Галимов, хоть и молод, решил посвятить свою жизнь сохранению родной татарской культуры. Он стал организатором, а затем и председателем региональной общественной организации татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак».

Хотел танцевать

Татьяна Плешакова, «АиФ-Прикамье»: С чего всё началось?

Рустам Галимов: Мне всегда хотелось научиться танцевать татарские танцы, — рассказывает Рустам Галимов. — Когда я приезжал в д. Верхняя Солянка, на родину своих родителей, то иногда участвовал в каких-то национальных праздниках, – рассказывает Рустам Галимов. – Помню, заиграет татарская музыка, все танцуют, а я хочу, но не умею. Причём мой папа никогда не учился этому, но на всех праздниках отжигал. А я стеснялся своего неумения. И вот летом 2011 года мы с сестрой услышали, что собирают молодёжь для выступления на Сабантуе. Пришли, разучили танец, но показать его тогда не удалось, потому что праздник перенесли.

Вскоре нас пригласили выступить на Всероссийском фестивале татарского фольклора «Тугарак уен» («Хоровод»), а затем на празднике Курбан-байрам. Так зародился ансамбль татарского танца «Гузяль Чулман». На празднике нас заметили активисты татаро-башкирской молодёжной организации «Мирас» и пригласили к себе.

Это была предшественница нашей нынешней организации. Через год она распалась. Мне было очень жаль, что так случилось. Я понимал, что такая работа нужна. И если я не займусь этим, то никто не займётся. Решил создать новую организацию. Мы официально зарегистрировали её в 2016 году, но начали работать уже с осени 2013 года. Первым мероприятием стал конкурс рисунков, стихов, сочинений в школах на тему дружбы народов. Потом участников конкурса мы повезли в татарское село Барда. Там команды, составленные из пермских ребят и учеников местной гимназии, выполняли задания квеста. Вопросы касались национальной культуры, а точки квеста были расставлены по известным татарским местам села.

А потом мы организовывали много мероприятий. Например, ежегодный региональный конкурс красоты и таланта «Татар кызы Пермского края», краевой детский Сабантуй и праздник чак-чака. У нас постоянно действуют курсы татарского языка, работает клуб любителей настольных игр. Систематически мы проводим мастер-классы по национальной кухне и рукоделию, а также другие межнациональные молодёжные мероприятия».

– Насколько хорошо вы владеете родным языком?

– На уровне выше среднего. Поначалу для тех, кто вообще не знает языка, я даже преподавал. За семь лет существования нашей организации у нас сменилось пять учителей. Недавно мы нашли девушку, которая окончила факультет татарской филологии в Казани. Сейчас она преподаёт у нас. Я знаю язык, потому что каждое лето проводил в родной деревне. Помню период, когда моя сестра пошла в садик. Родители ребят в её группе начали жаловаться, что дети употребляют татарские слова и выражения. В итоге с сестрой стали говорить на русском, чтобы она не выделялась среди других. И сестра сейчас хуже меня знает родной язык. Родители между собой говорят на татарском, а с нами – на русском. В городе особо не было татарской среды, где бы я мог обновлять и поддерживать свои знания. Но теперь мы её создали.

Кто если не я?

– Спонсирует ли кто-то вашу работу?

– В организацию первого мероприятия, конкурса детского творчества, я вложился сам. Мы нашли тогда лишь меньшую часть от нужной суммы. Спонсоров я привлечь не смог. А мероприятие уже запустили – дети рисуют, стихи пишут, готовятся к поездке в Барду. Пришлось оставшуюся сумму заплатить мне. Весной 2014 года нас пригласили участвовать в межнациональном турнире по мини-футболу. Мы собрали команду. Предстояло найти место для тренировок. Нам пообещали предоставить стадион «Юность». Но надо было ждать, пока снег растает, пока трава вырастет и окрепнет. А заниматься надо уже сегодня. И я на свои деньги начал снимать зал для тренировок. Поскольку средства быстро закончились, стал искать другие варианты. Разослал письма с просьбой о помощи. Откликнулся директор парка им. Горького Рашид Габдуллин. Он до сих пор нас поддерживает.

– Вы такой бессеребренник или так сильно прониклись идеей развивать национальную культуру?

– Если мы, татары, не сохраним свою культуру, то за нас это никто не сделает. В школьной программе истории татар нет. Через поколение всё, что связано с нашей нацией, будет просто стёрто. Люди интегрируются в другие народы, ассимилируют. Очень важно знать, откуда мы пошли, кто наши предки. Кто-то из великих сказал такие слова: если человек потеряет свои корни, то у него нет будущего.

Большая семья Другой момент – где культура, там и традиционные семейные ценности. Сейчас идёт процесс глобализации. На Западе женщины становятся мужеподобными, а мужчины больше похожи на женщин. Там в семьях всё меньше рождается детей. Я уже молчу про так называемый третий пол. И если настоящую культуру, я не говорю татарскую, но традиционную, в нашей стране не развивать, то современные дети могут попасть под влияние ценностей глобализации, которые Запад навязывает всему миру. В том числе и нашей стране. Сохранение традиционной культуры необходимо и отдельному человеку, и обществу. – Где вы черпаете силу? Расскажите о своих собственных корнях. – Я родился в Перми в татарской семье. Мои родители родом из деревни Верхняя Солянка Кишертского района. Когда мне было десять месяцев, моей мамы не стало. Ещё когда она рожала мою старшую сестру, врачи предупредили, что ей больше нельзя иметь детей. Но она их не послушала и через семь лет забеременела мною. Мама умерла от острого лейкоза. Папа женился во второй раз, чтобы нас воспитывать. Моя новая мама родом из Барды. Бывает, что у людей вообще родственников нет. А у меня они с трёх сторон, и с каждой – больше десяти человек. Очень большая семья. Я счастливый человек: богат на родных. Но была у меня в жизни тёмная полоса. В подростковом возрасте. На меня тогда со всех сторон навалилось – и во дворе, и в школе, и дома. Везде было недопонимание. Не хотелось жить. Весь мир потерял краски. И тогда я подумал: меня мама выносила и родила ценой своей жизни, и будет несправедливо, если я впустую её потрачу. Вот и решил заняться общественной деятельностью. – Какие ближайшие планы у вашей организации? – Последний наш проект – татарская детская школа лидера. Мы выезжаем в районы и проводим на базе школ тренинги по саморазвитию и семинары по социальному проектированию. До карантина мы успели организовать только одну такую поездку – в с. Башкултаево. В планах выезды в Барду, Уинский, Октябрьский и Лысьвенский районы. Нас везде ждут, готовы принять. Мы должны были 14 апреля провести финал конкурса красоты «Татар кызы». Но пришлось отложить. Возможно, часть этапов проведём в онлайн-режиме. – Вам нравится заниматься этой работой? – Сейчас да. Но два года назад решил всё бросить. Уехал в Казань, искал себя в бизнесе. Потом понял, что просто убежал от себя и от того, чем мне нравилось заниматься. А когда человек что-то делает с любовью, то мир ему помогает. Как только осознал это, начали налаживаться контакты, вернулись те люди, с которыми работал раньше. Новые партнёры появились. Работа пошла. ДОСЬЕ Рустам Галимов родился 5 августа 1992 года В Перми. Председатель региональной общественной организации татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак». Окончил строительный факультет Пермского политехнического университета. Холост.