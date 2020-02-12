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Сохранить наследие: в Нижнекамске общественники открыли Декаду родного языка

Сохранить наследие: в Нижнекамске общественники открыли Декаду родного языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 12.02.2020 0 13

Круглый стол, посвященный национально-языковым вопросам, прошёл сегодня в Нижнекамске. Встреча проходила в рамках празднования 100-летия ТАССР и стала стартовым мероприятием Декады родного языка.

В работе приняли участие представители органов местного самоуправления, учреждений культуры и образования, общественных организаций.

«Сегодня сохранение и развитие языка требует комплексного подхода, — сказала заместитель главы НМР Эльвира Долотказина. — В нашем городе есть несколько общественных организаций, занимающихся развитием культуры и языка. Наша главная цель – прийти к общему мнению и ответить на вопрос, какой вклад каждый может внести в это дело».

Работа с общественностью, родителями, творческой молодежью, СМИ, организация национальных праздников и так далее – всё это требует актуализации. Участники заседания высказали свои мнения, и в итоге пришли к необходимости создания Координационного совета по вопросам сохранения языка и традиционной культуры. Совет будет собираться каждые два месяца и заниматься обсуждением возникающих вопросов и внесением конкретных решений.

Для привлечения внебюджетных средств и материальной поддержки инициатор круглого стола, председатель Общественного совета НМР Хамза Багманов также предложил создать в городе соответствующий попечительский совет.

e-nkama.ru

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