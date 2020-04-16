Состоится интернет-конференция на тему «Рамазан 2020» с участием представителей ДУМ РТ

Завтра, 17 апреля, на площадке деловой электронной газеты «БИЗНЕС Online» состоится онлайн-конференция на тему «Рамазан — 2020». На вопросы мусульман и других читателей газеты ответят представители ДУМ РТ — заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов, ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустем хазрат Нургалиев, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, казый Казани Булат хазрат Мубараков. Спикеры расскажут об особенностях наступающего месяца Рамазан, о порядке его проведения в Татарстане, о правилах соблюдения поста, совершения таравих-намаза, выплаты садака и закята, о традиционных благотворительных инициативах в этот период и пр. Интересующие вопросы можно оставить на сайте газеты.

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