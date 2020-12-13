Состоялась Международная научно-практическая конференция «XIII Бусыгинские чтения»

Конференция посвящена юбилейным датам: 75-летию Великой Победы, 10-летию образования ТАССР, 75-летию Казанской консерватории и 125-летию Национального музея РТ. Все эти темы нашли отражение в докладах выступавших.

Профессор Казанской консерватории, бессменный организатор Бусыгинских чтений В.И. Яковлев выступил с докладом «Казанская этнографическая школа: антропология музыкально-исторической памяти» – о том, как развитие музыкальной жизни и культуры Казани в 1920-е – 1930-е годы повлияло на творческое становление Евгения Бусыгина.

Научный сотрудник Национального музея РТ О.Н. Шамсутдинова рассказала о медалях из коллекции Н.И. Малинкина. Эта коллекция поступила в музейное собрание в 1987 году, но лишь недавно получила научное описание. Доклад отражает интересную тему в советской геральдике – изображение монументов, связанных с Великой Отечественной войной, на памятных и юбилейных медалях.

Доклад преподавателя Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова Г.Ю. Фан-Юнга посвящался обзору IV съезда русских естествоиспытателей, прошедшего в Казани в 1873 году. Это событие, ставшее триумфом казанской химической школы, связано с историей и развитием Казанского университета. Также Г.Ю. Фан-Юнг подарил Национальному музею РТ свою книгу по краеведению «Завод-“Великанъ”» (об основных этапах истории Казанского предприятия фирмы братьев Крестовниковых в 1855–1917 гг.).

Среди других выступлений следует особо отметить доклад профессора А.А. Бурханова (общество татарских краеведов РТ при Всемирном конгрессе татар). Материал представил новые данные в изучении, благоустройстве и использовании в этнотуристических и воспитательных целях объектов историко-культурного наследия Ульяновской области (на примере агротуристического и историко-культурного комплекса «Идел-йорт» и средневековых памятников Калмаюрского некрополя).

Для участников чтений заведующая отделом научно-методической работы Национального музея РТ Л.Т. Аглиуллина провела обзорную экскурсию по экспозиции «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».

Конференция запомнилась замечательным музыкальным презентом от Казанской консерватории: в исполнении Азата Нургаянова (скрипка) и Ольги Пятницкой (фортепиано) прозвучали прекрасные произведения – Адажио из балета Ф. Яруллина «Шурале» и Крейцерова соната Бетховена.

По традиции состоялось совместное фотографирование участников и гостей конференции на парадной лестнице музея.

Со стороны приглашенных прозвучали теплые слова благодарности в адрес Национального музея РТ, вновь организовавшего столь значимое в научной и культурной жизни Казани мероприятие.

tatmuseum.ru