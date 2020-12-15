Состоялась премьера постановки «Шурале» детского школьного татарского театра «Нур»

Сегодня, 15 декабря, в здании МОУ «Национальной (татарской) гимназии имени Героя Советского Союза Г.Г. Рамаева» состоялась премьера постановки детского школьного татарского театра «Нур» по мотивам сказки Габдуллы Тукая «Шурале».

На ней присутствовали заместитель председателя комитета по общественным отношениям, анализу и информации Светлана Мусафирова, председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области Зуфар Хакимов, председатель совета отцов гимназии, член Общественной палаты города Саратова Рустам Абдульманов, а также учащиеся гимназии.

Дети показали спектакль на родном татарском языке, а также выступили в национальных татарских костюмах.

Спектакль был поставлен в рамках выделенного гранта социальных проектов. Победителем конкурса на право получения субсидий на поддержку общественных организаций по направлению «деятельность в области культуры, образования»» стала общественной организации РТНКА Саратовской области, Национальная (татарская) гимназия. После чего было принято создать детский школьный татарский театр «Нур».

С созданием детского театра «Нур» поздравила Светлана Мусафирова: «Очень важно сохранять традиции, родной язык и знать свои корни. Желаю ученикам успехов в творчестве».

К теплым словам присоединились Зуфар Хакимов и Рустам Абдульманов. Также Зуфар Хакимов отметил, что именно сохранение родного языка и народных традиций является основой воспитания будущего поколения.

Напомним, мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На входе проводилась термометрия, а также все присутствующих были в защитных масках.

sarpan.ru