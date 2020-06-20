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Состоялась встреча Фарита Фарисова с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным

Состоялась встреча Фарита Фарисова с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 20.06.2020 0 9

В Казани состоялась встреча заместителя председателя Совета муфтиев России, руководителя Автономии татар Москвы Фарита Фарисова и председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина.

Стороны обсудили различные вопросы религиозной и национальной тематики, совместные проекты и проведение в онлайн-формате Московского Сабантуя 4 июля.

Камиль хазрат презентовал смысловой перевод Корана на татарский язык, который был подготовлен и выпущен ДУМ РТ, а также передал  для библиотеки Татарского культурного центра  шамаиль с фамильным древом (шәҗәрә) Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

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