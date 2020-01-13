Состоялась встреча клуба Уральского историко-родословного общества «Знаем предков»

11 января в библиотеке № 17 прошла первая в этом году встреча клуба Уральского историко-родословного общества «Знаем предков».

Член Совета татарских краеведов Среднего Урала Руслан Харисов и его супруга Людмила показали свою родословную таблицу на большом формате, таблица вызвала интерес у участников встречи.

Руслан рассказывал о празднике «Мы семья» в селе Урмикеево Свердловской области, который он проводил для своих односельчан. Интересно, что вопросы слушателей в основном касались национальных моментов: сохранились ли в деревне татарские обряды (кроме Сабантуя), осознаёт ли сельская молодёжь себя татарами, говорит ли новое поколение на татарском языке, на каком языке написаны документы, с которыми приходилось работать.

Родоведы предложили Руслану зарегистрироваться на Форуме уральской генеалогии, чтобы продолжить сотрудничество, так как тема татарской генеалогии очень актуальна для нашего региона.

Эльвина Курбанова. Материал: Руслан Харисов