Состоялось совещание ректоров по вопросам сохранения татарского языка и культуры

Совещание ректоров вузов по вопросам сохранения татарского языка и культуры в высших учебных заведениях Республики Татарстан состоялось на базе Казанского кооперативного института. Мероприятие было организовано в рамках грядущего Года родных языков и народного единства.

Сохранение татарского языка и культуры в образовательных организациях высшего образования РТ, совместная работа вузов в этом направлении были выведены как главные вопросы обсуждения. Модератором совещания выступил заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председатель комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов.

Первым слово для выступления было предоставлено ректору Российского университета кооперации, депутату Государственного Совета Татарстана Алсу Набиевой. Алсу Рустэмовна рассказала о практике, технологиях преподавания татарского языка и литературы, представила возможные варианты включения дисциплин (модулей), связанных с изучением татарского языка и литературы, в программы высшего образования.

Спикер также указала на необходимость разработки единой концепции преподавания татарского языка в высших образовательных организациях РТ. Это предложение получило одобрение Совета ректоров высших учебных заведений республики.

Присутствовавшие на деловом совещании ректоры, в свою очередь, рассказали о мероприятиях, проводимых в вузах на татарском языке. Спикеры акцентировали внимание на сложностях включения татарского языка в структуру основных образовательных программ высшего образования. Для решения данных проблем была отмечена необходимость создания общей целевой дорожной карты. Речь также зашла и о создании целевых программ по обучению татарскому языку в вузах, издании учебников.

Свои рекомендации озвучил председатель комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов. Марат Готович подчеркнул, что состоялся плодотворный разговор о совместном сохранении татарского языка в высших учебных заведениях республики. В целом Ахметов поддержал предложения коллег и рекомендовал взять на вооружение опыт коллег.

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