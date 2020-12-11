В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось заседание Художественно-экспертного совета Республики Татарстан по народным художественным промыслам.



С приветственным словом выступили министр культуры РТ Ирада Хафизяновна Аюпова и директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ» Алсу Равилевна Мифтахова.

Ирада Хафизяновна наградила благодарственными письмами Министерства культуры Республики Татарстан мастеров по народным художественным промыслам Зубцову Ирину, Шамову Анастасию, Родионову Ольгу, Афанасьеву Гульназ, Ахметова Рината.

Заседание продолжилось рассмотрением продукции грантополучателей 2019 года на предмет подтверждения отнесения производимых изделий к изделиям народных художественных промыслов и внесением в Реестр организаций народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан.

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