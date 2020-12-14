Состоялся финал конкурса красоты и таланта «Татар кызы -2020»

Ежегодно в Пензе проходит областной конкурс красоты и таланта «Татар кызы», и 2020 год не стал исключением.

На протяжении последних лет конкурс дает возможность познакомиться с историей своего народа, его обычаями и традициями.

Миссия конкурса: возрождение, сохранение и развитие национальной культуры, традиций и языка татарского народа, передача духовного наследия представителям молодого поколения.

13 декабря 2020 года состоялся красочный финал, который с волнением и трепетом ждали финалистки нашего конкурса, их близкие и друзья, и, конечно, мы, организаторы проекта.

В этом году изъявили желание показать своё мастерство и талант 7 представительниц прекрасного пола. На протяжении последних месяцев шла подготовка к финалу: позади многочасовые репетиции, занятия по вокалу и сценической речи, выбор гармоничных нарядов и образов, участие в интересных мастер-классах… И вот настал этот день… Мероприятие открыл своей приветственной речью и напутственными словами в адрес участниц председатель автономии Жиганша Туктаров .

Праздник начался с прекрасного дефиле в национальных нарядах. Нелегкая задача стояла перед уважаемыми членами жюри «Татар кызы Пенза 2020». Все девушки умелые, душевные и красивые. Финальная программа состояла из нескольких этапов: самопрезентация, творческий номер, интеллектуальный, ораторское искусство, кулинарное мастерство и дефиле. Все финалистки очень достойно представили себя на конкурсе.

В образе прекрасного лебедя предстала перед гостями вечера Алина Янкина (песня «Каз канаты»). Настоящий татарский колорит удалось передать в коротком театральном представлении «Су юлы» Алсу Курмалеевой.

Пронзительный голос Галии Кадровой заставил прослезиться многих присутствующих.

Изумительная, неповторимая, обаятельная Мунира Тинчурина с первых минут задала задорный тон конкурсу своим ярким выступлением с песней «Бие, эйдэ ике бас».

А Динара Курмакаева покорила гостей душевным исполнением песни «Яшьлегем чишмяляре». А с какой любовью и проникновенно рассказала стихотворение про своё родное село Усть-Уза Юлия Туктарова…

И, конечно же, покорила всех своей грациозностью Альбина Медведева в бальном танце с элементами татарского национального танца «Көзге ярату». Она и стала обладательницей титула «Татар кызы Пенза-2020». Альбина представит Сурский край в полуфинале международного конкурса в 2021г.

1 вице-мисс стала Юлия Туктарова, 2 вице-мисс — Галия Кадрова. Приз зрительский симпатий и специальный подарок от оргкомитета международного конкурса «Татар кызы» получила Мениря Тинчурина.

Призы за первые места учреждены нашими друзьями: строительным холдингом «Термодом» (Генеральный директор Р.А.) Ибрагимов, ГК «Мастер» (Генеральный директор Акчурин И.А.), ГК «Дамате» (Генеральный директор Р.Р. Хайров).

Благодарим наших гостей из Республики Татарстан исполнительного директора международного конкурса «Татар кызы» Гиниятуллину Г.Ш. и заслуженную артистку РТ И.З. Хузину за то, что приняли наше приглашение и в этот вечер были с нами.

Благодарим наших спонсоров, о них мы расскажем отдельно.

Благодарим дружную команду татарской автономии, мы сделали это!

Татарская автономия Пензенской области