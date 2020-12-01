В Омской области стартовал социальный проект «Теплые руки» («Җылы куллар»)

С 27 ноября начался социальный проект «Теплые руки» («Җылы куллар»), об этом сообщается на на официальном сайте Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области. Первым населенным пунктом, куда направились наши активисты, стала деревня Черталы Муромцевского муниципального района Омской области. Следующим пунктом в маршруте социального проекта «Теплые руки» стали деревня Юрто-Уйск в Седельниковском районе, деревни Большие и Малые Туралы в Тарском районе.

Цель проекта – оказание адресной помощи социально незащищенным категориям населения, проживающим в муниципальных районах Омской области и находящимся в трудной жизненной ситуации в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

tatarstan-omsk.ru