25 июня Постпред РТ Хайдар Гильфанов встретился с соавтором книги «Золотая Звезда Хасана Заманова» Любовь Долматовой и внучатым племянником Героя Советского Союза Хасана Заманова Шамилем Султановым.

Книга «Золотая Звезда Хасана Заманова» это совместный проект Республики Татарстан и города Североуральска к 75 летию Великой Победы.

Герой Советского Союза Хасан Заманов родился и вырос в Актанышском районе Республики Татарстан, после Великой Отечественной войны жил в Североуральске и похоронен там. Книга создана в Республике Татарстан, свёрстана в ООО Университетская Типография «Альфа Принт» г. Екатеринбург. Книга на русском языке издана специально для города Североуральска, где увековечена память Героя. У книги два автора: известная писатель и поэтесса Татарстана Альфия Ситдикова, автор книги «Хасан Заманов» на татарском языке и Любовь Долматова, внештатный корреспондент газеты Североуральского городского округа «Наше Слово». Авторы передали комплект книг для школ татарских сёл Свердловской области.

Помощь в издании книги внесли местные спонсоры Североуральска, а также содействие оказали партнёры Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Васильян Миндияров и Риф Файдров.

Презентация книги «Золотая Звезда Хасана Заманова» запланирована на осень в городе Североуральске.

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