Союз писателей Татарстана презентует книги «Ибн Араби» и «Ибн Таймийя»

27 декабря в 11:00 часов в конференц-зале Союза писателей Республики Татарстан состоится презентация книг Ризаэтдина Фахретдина «Ибн Араби» и «Ибн Таймийя» (из серии «Знаменитые мужи»), которые были переведены со старотатарского на русский язык и изданы Региональной организацией «Культурно-просветительский центр «Форум» в 2018 и 2019 годах в Москве.

Книги представят Рустам Гатин (переводчик со старотатарского), Галина Зайнуллина (литературный редактор), Алексей Саломатин (переводчик стихов), Абдуррауф хазрат Забиров и Рузия Сафиуллина (члены редакционного совета).

«Данное мероприятие станет счастливой возможностью подвести итог празднования в уходящем году общественностью Республики Татарстан 160-летия Ризаэтдина Фахретдина — религиозного деятеля, учёного-востоковеда, одного из самых влиятельных и популярных просветителей татарского народа», — отмечают организаторы мероприятия.

islamnews.ru