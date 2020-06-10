Спортсмен пробежал 180 км в честь дружбы Татарстана и Башкортостана

Спортсмен и работник завода «НЕФАЗ» Тимур Исламов пробежал одиночный марафон и посвятил его укреплению дружбы между народами Башкортостана и Татарстана, а также 100-летию ТАССР.
Бегун преодолел расстояние от Нефтекамска до Набережных Челнов за 18 часов и 24 минуты, сообщают «Вести КАМАЗа».
«Несмотря на ухудшение погодных условий, спортсмен успешно добрался до финиша в челнинском парке Победы», – отмечает издание.
Свой забег заводчанин начал 6 июня в 3.40 утра. Перед забегом он выступил с эмоциональным обращением, в котором напомнил о важности дружбы между народами и здорового образа жизни.