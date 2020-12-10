Старейшую каменную мечеть в Татарстане откроют после реставрации 11 декабря

Завтра, 11 декабря, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Атнинский район республики, где после реставрации откроется мечеть XVIII века, которую называют старейшей каменной мечетью за пределами Казани. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич планирует посетить Атнинский район, там в селе Нижняя Береске планируется открытие и осмотр мечети после реставрации. Она была построена в 1769 году, считается первой кирпичной мечетью за пределами Казани», – пояснила Галимова.

Мечеть считается памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения.

Постройку укрепляли и реставрировали с 2014 года, осенью 2020 года на ее купол установили полумесяц.

Kсения Перепеченова

tatar-inform.ru