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Старейшую каменную мечеть в Татарстане откроют после реставрации 11 декабря

Старейшую каменную мечеть в Татарстане откроют после реставрации 11 декабря

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 10.12.2020 0 7

Завтра, 11 декабря, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Атнинский район республики, где после реставрации откроется мечеть XVIII века, которую называют старейшей каменной мечетью за пределами Казани. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич планирует посетить Атнинский район, там в селе Нижняя Береске планируется открытие и осмотр мечети после реставрации. Она была построена в 1769 году, считается первой кирпичной мечетью за пределами Казани», – пояснила Галимова.

Мечеть считается памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения.

Постройку укрепляли и реставрировали с 2014 года, осенью 2020 года на ее купол установили полумесяц.

Kсения Перепеченова

tatar-inform.ru

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