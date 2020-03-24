Старинные «новинки» от Рабита Батуллы

В марте 2020 года известный общественный деятель, педагог, писатель, драматург, публицист, заслуженный деятель искусств ТАССР, член Союза писателей Татарстана Рабит Батулла передал в Национальную библиотеку Республики Татарстан фотографии начала XX века.

Все фотографии (21 экземпляр) дошли до нас в очень хорошем качестве. Сделаны снимки в городах Оренбург, Малмыж, Кузнецк, Москва, Актюбинск; в фотосалонах «Б.З. Фишманъ», «Г. Васильев», «Рембрандтъ», «В.К. Пiътуховъ», «Г.В. Труновъ».

Большинство фотографий красиво оформлены интересными паспарту. Привлекает внимание реклама фотосалонов на их оборотах. Там же можно прочитать послания из прошлого, записанные на татарском языке на арабской графике.

На фотографиях изображены татарские женщины, одетые по моде того времени. Очень интересны их головные уборы – калфаки. Статные мужчины, в военной форме или светской одежде, смотрят на нас сквозь года. На головах у многих – татарский национальный мужской головной убор тюбетейка.

Рабит Батулла также передал в библиотеку некоторые материалы, касающиеся жизни и творчества классика татарской драматургии Карима Тинчурина.

kitaphane.tatarstan.ru