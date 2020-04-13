Старожил татарского национального движения Свердловской области Фарид Нусратуллин отмечает 67-летие

Фарид Нусратуллин родился в башкирской деревне Сандалашка Белокатайского района Республики Башкортостан. На данный момент этой деревни уже не существует.

«Всё мое окружение было башкирами, мы с родителями были единственными татарами в округе. До переезда в Екатеринбург я разговаривал только на башкирском языке» – признаётся именинник. Связь с жителями уже не существующей деревни Фарид Гафиевич до сих пор поддерживает с помощью социальных сетей и встреч вживую.

Сандалашка. 1964 год

Окончив 10 классов, Фарид Гафиевич был отправлен служить в Монголию, в знаменитую пустыню Гоби, командиром танка.



Фарид Нусратуллин после армии. 1973 г.

На протяжении около 40 лет Фарид проработал на заводе «Пневмостроймашина». Там он и познакомился со своей женой, с которой они вместе вот уже 45 лет. За свои заслуги был награжден почетной правительственной грамотой и стал заслуженным ветераном труда.

Свою общественную деятельность Фарид Гафиевич начал в конце 80-х годов в обществе имени Мажита Гафури, созданного в 1980 году.

«Я тогда написал письмо в татарский общественный центр, что нужно возрождать культуру и традиции нашего народа. Увидев мои письма и статьи про татар Свердловской области, со мной связался председатель общества Надыров Суфхат Лутфуллович. Он приехал в гости, пригласил стать участником. Мы тогда вместе проводили самые разные мероприятия, День города, например.» — вспоминает Фарид.

Свердловская консерватория. После совещания членов общества «Урал». 1989 год.

В те времена существовало еще одно общество татарской и башкирской культуры – «Урал». 27 июня 1991 г. на базе этого общества прошло большое объединительное собрание, на котором присутствовали активисты 2-х сообществ. Тогда был создан Свердловский областной центр татарской и башкирской культуры. Председателем являлся Султанов Тагир Асхаитович. А Заместителями — Фарид Нусратуллин и Рафис Лукманов.

Фестиваль «Яраткан моңнар», 1991 г.

Тогда у татар как и у всех общественных сил страны, бурлила активная деятельность: в 1991 г. впервые в области был организован фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни «Яраткан моңнар». При школах Екатеринбурга (бывш. Свердловска), открывались воскресные школы по изучению татарского языка у детей.

В 1997 году была учреждена Национально-культурная автономия татар Свердловской области, председателем которой стал Марс Шарафуллин. На Областном Телевидении начался выпуск телепередачи «Минем илем» (Родной край) студии «НКАТ-медиа» с ведущей Сарией Бакировой. В каждом районе столицы Урала создавали районные НКАТ-ы, Фарид Гафиевич возглавил Национально-культурную автономию татар Октябрьского района.

Сейчас Фарид Гафиевич является членом правления Национально-культурной автономии татар Свердловской области, входит в Совет татарских краеведов Среднего Урала, вместе с женой на протяжении вот уже двух лет проходит курсы по изучению Корана и арабского языка в МРОМ «Просвещение». У Фарида: любимая жена, два сына — Марат и Рустам, и три внука. Свободное время любит проводить в саду и на рыбалке.

Фарид абый во время интервью нашему порталу попросил опубликовать наставление молодому поколению:

– Я бы советовал всем изучать и культуру, и историю, и традиции народа, в первую очередь — нужно стремиться знать свой родной язык. Изучение и знание своего родного языка, языка своих родителей, дедов, прадедов обязательно для современного цивилизованного человека. Во-первых, это обогащает духовный мир, во-вторых, хорошие знания своего родного языка облегчают изучение других языков. Вот что писал Сухомлинский: «Сколько я знаю языков, столько раз я человек, но богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее красоты». Нельзя забывать свою религию! Ислам, это вера наших предков.

Также Фарид Нусратуллин советует изучать свою родословную: «Когда изучаешь свое шәҗәрә (родословная – прим. ред.), ты сближаешься с дальними родственниками. Записывая на бумаге, можно узнать о родственниках пятого поколения, встретиться, пообщаться и сблизиться.»

Именинник, мог уже давно уйти на заслуженный отдых, но несмотря на почтительный возраст, все еще очень активен, особенно в соцсетях. Он постоянно пишет тексты и снимает видео на актуальные, преимущественно татарские темы.

Альбина Шаймухаметова

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