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Старшему добровольцу из «Волонтеров Победы» исполнилось 85-лет

Старшему добровольцу из «Волонтеров Победы» исполнилось 85-лет

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 08.05.2020 0 3

Старшему «Волонтеру Победы» в Татарстане исполнилось 85 лет, а младшему — 14. Об этом рассказала замминистра по делам молодежи РТ Анна Захматова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«На сегодняшний день по республике более 60 тыс. добровольцев всех возрастов, начиная от 14 лет и заканчивая „серебряными“ волонтерами, старшему из которых 85», — рассказала замминистра.

Волонтерское сообщество принимает активное участие в возложении цветов к памятникам и монументам накануне Дня Победы. Как только будут сняты ограничения в связи с коронавирусом, «Волонтеры Победы» смогут провести акцию по приведению могил и памятных мест в надлежащий вид.

Динара Прокопьева

tatar-inform.ru

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