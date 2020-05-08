Старшему добровольцу из «Волонтеров Победы» исполнилось 85-лет

Волонтерское сообщество принимает активное участие в возложении цветов к памятникам и монументам накануне Дня Победы. Как только будут сняты ограничения в связи с коронавирусом, «Волонтеры Победы» смогут провести акцию по приведению могил и памятных мест в надлежащий вид.

Динара Прокопьева

tatar-inform.ru