Стартовала лаборатория «Новая татарская пьеса»

С 20 по 31 июля эксперты будут отбирать перспективных, талантливых авторов для участия в лаборатории. Сама творческая лаборатория с семинарами ведущих теоретиков и практиков драматургии и тетра пройдет 1 по 15 августа. В этом году учеба будет организована в формате zoom конференций.