Стартует Областной конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению культуры татарского народа в Свердловской области

Областной конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской области проводится в рамках празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Организаторы конкурса: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области и государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека».

В Конкурсе могут принимать участие специалисты муниципальных библиотек Свердловской области и библиотек школ с этнокультурным татарским компонентом образования, расположенных на территории Свердловской области.

Этапы и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 08 июня по 01 декабря 2020 года:

прием работ электронной почтой – до 30 октября 2020 года;

работа жюри и подведение итогов – до 15 ноября 2020 года;

объявление победителей Конкурса – до 1 декабря 2020 года;

награждение победителей Конкурса – до 1 декабря 2020 года.

Материалы для участия в Конкурсе (заявка, конкурсная работа и дополнительные материалы к ней) принимаются на электронную почту: konkurs@somb.ru с указанием в теме письма «Конкурс к 100-летию образования ТАССР».

Положение

Заявка

tatur.tatarstan.ru