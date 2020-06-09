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Стартует Областной конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению культуры татарского народа в Свердловской области

Стартует Областной конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению культуры татарского народа в Свердловской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 09.06.2020 0 5

Областной конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской области проводится в рамках празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Организаторы конкурса: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области и государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека».

В Конкурсе могут принимать участие специалисты муниципальных библиотек Свердловской области и библиотек школ с этнокультурным татарским компонентом образования, расположенных на территории Свердловской области.

Этапы и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 08 июня по 01 декабря 2020 года:

  • прием работ электронной почтой – до 30 октября 2020 года;
  • работа жюри и подведение итогов – до 15 ноября 2020 года;
  • объявление победителей Конкурса – до 1 декабря 2020 года;
  • награждение победителей Конкурса – до 1 декабря 2020 года.

Материалы для участия в Конкурсе (заявка, конкурсная работа и дополнительные материалы к ней) принимаются на электронную почту: konkurs@somb.ru с указанием в теме письма «Конкурс к 100-летию образования ТАССР».

Положение

Заявка

tatur.tatarstan.ru

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