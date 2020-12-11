Стартует профильная смена в рамках республиканского детского кинофестиваля «Милли мультfest»

12 декабря, в рамках проведения республиканского детского кинофестиваля «Милли мультfest»,в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» стартует профильная смена «IT-Fresh».

В профильной смене будут участвовать 85 учеников с разных районов республики Татарстан. Студенты и преподаватели кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского Государственного института культуры подготовили мастер-классы, где участники получат не только теоретические, но и практические знания. Дети будут работать в трех направлениях: компьютерные игры на татарском языке, анимационные фильмы и видеоролики. Работу профильной смены 17 декабря подытожит защита проектов, которые будут созданы в течении смены. При желании, школьники смогут отдать эти работы для участия в республиканском детском кинофестивале «Милли мультfest» и побороться за денежные призы.

«IT-Fresh» — это недельная профильная смена для детей от 7 до 17 лет, разработанная экспертами оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» и исполнительной дирекцией республиканского детского кинофестиваля «Милли мультfest».

Целями профильной смены является выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области компьютерного искусства, стимулирование их творческого и интеллектуального потенциала, создание и обработка компьютерной анимации, компьютерных игр и видеороликов, включая образование, опыт; помощь в подготовке готовых работ для кинофестиваля «Милли мультfest».

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