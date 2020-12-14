Стартует XI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Иделкәем & Кариев варислары» 

Сегодня, 14 декабря, стартует XI Межрегиональный фестиваль-конкурс детско-юношеских театральных (драматических и кукольных) коллективов, студий «Иделкәем & Кариев варислары». Фестиваль-конкурс проводится с 27 февраля по 21 декабря 2020 года по номинациям «Драматический коллектив» и «Кукольный коллектив».

С 14 по 18 декабря члены жюри заочного тура просматривают видеозаписи спектаклей, выбирают лучшие постановки и определяют Лауреатов фестиваля-конкурса.

18 декабря, по окончании конкурса, состоится теоретически-практический мастер-класс: «Особенности работы режиссера над кукольным спектаклем».

Спикер: Тагиров Рафаэль Адибович, режиссер-постановщик Татарского государственного Театра Кукол «Әкият».

«Иделкәем & Кариев варислары» — межрегиональный смотр-конкурс детско-юношеских театральных коллективов. Его цели — развитие и популяризация детского театрального творчества, выявление лучших спектаклей детских театральных и кукольных коллективов и появление новых произведений в их репертуаре.

Проект призван поддержать интерес молодого поколения к ценностям национальной и мировой культуры и помочь развитию детско-юношеских коллективов.

Таткультресурсцентр