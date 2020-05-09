enrutat
Главная / Стихотворения поэта Зиннура Мансурова вышли в литературном журнале на турецком языке
Стихотворения поэта Зиннура Мансурова вышли в литературном журнале на турецком языке

Стихотворения поэта Зиннура Мансурова вышли в литературном журнале на турецком языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 09.05.2020 0 4

Вниманию читателей издаваемого в Турции журнала «Кардәш каләмнәр» представили стихи татарского поэта Зиннура Мансурова. Об этом сообщает главный редактор издания Якуп Оммароглу.

Творчество Зиннура Мансурова вошло в последний номер журнала. Были напечатаны два его стихотворения: «Ай юлы», «Очар кошлар биеклегендә». Их перевел на турецкий язык турецкий писатель, член Союза писателей Евразии Атаман Калабозан.

«Кардәш каләмнәр» — это совместный литературный журнал тюркских народов, издаваемый Евразийским союзом писателей. В его майском выпуске поэзии также представлены произведения поэтов тюркских народов Азербайджана, Казахстана, Македонии и Ирана.

ural.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.