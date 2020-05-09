Стихотворения поэта Зиннура Мансурова вышли в литературном журнале на турецком языке

Вниманию читателей издаваемого в Турции журнала «Кардәш каләмнәр» представили стихи татарского поэта Зиннура Мансурова. Об этом сообщает главный редактор издания Якуп Оммароглу.

Творчество Зиннура Мансурова вошло в последний номер журнала. Были напечатаны два его стихотворения: «Ай юлы», «Очар кошлар биеклегендә». Их перевел на турецкий язык турецкий писатель, член Союза писателей Евразии Атаман Калабозан.

«Кардәш каләмнәр» — это совместный литературный журнал тюркских народов, издаваемый Евразийским союзом писателей. В его майском выпуске поэзии также представлены произведения поэтов тюркских народов Азербайджана, Казахстана, Македонии и Ирана.

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