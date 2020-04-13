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Свыше 2 200 человек приобрело доступ к показам спектаклей театра Камала

Свыше 2 200 человек приобрело доступ к показам спектаклей театра Камала

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.04.2020 0

2 апреля театр Камала объявил об открытии сезона трансляций видеозаписей спектаклей текущего 114 сезона. Мы учли вклад каждого зрителя — всего за 10 дней было приобретено свыше 2 200 трансляций на сумму более 150 000 рублей. Максимальный взнос составил 3 000 рублей. Самый популярный на данный момент спектакль – «Мэхэббэт FM». Трансляцию этой постановки приобрело свыше 700 человек.

Трансляции спектаклей вызвали огромный резонанс среди жителей Татарстана – мы получили сотни положительных отзывов в социальных сетях. Важно отметить, что интерес к спектаклям вышел за границы Республики. «Мы зафиксировали покупки трансляций из Финляндии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов. Среди российских городов и регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Нижегородская области, Республика Чувашия,» — сообщают из театра.

«Мы благодарим тех, кто внес вклад в развитие этого проекта. Даже на расстоянии мы чувствуем огромную поддержку зрителей! Именно благодаря вашему содействию подобные уникальные для Республики проекты смогут развиваться. Самых благодарных зрителей мы обязательно поощрим — после карантина вас ждут приятные бонусы», — отметил директор Татарского государственного Академического театра им.Г.Камала Ильфир Якупов.

kamalteatr.ru

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