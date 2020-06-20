«Татармультфильм» и Автономия татар Москвы договорились о сотрудничестве

В рамках подготовки к «Московскому онлайн Сабантую-2020», запланированному на 4 июля, председатель Автономии Татар Москвы Фарит Фарисов встретился с генеральным продюсером одной из крупнейших анимационных студий России «Татармультфильм» Маратом Ганиевым.

Стало известно, что гости онлайн-мероприятия смогут посмотреть специальную программу с мультфильмами о Сабантуе от партнеров праздника.

Напомним, с момента основания в 2009 году студией было создано более 150 мультфильмов.

Кроме того, в сотрудничестве с «Татарским детским издательством» — крупнейшим детским издательством Поволжья — объединение «Татармультфильм» создало целую линейку учебников и учебных пособий, а также других учебно-воспитательных изданий, среди которых учебники по татарскому языку, учебные пособия по истории Татарстана, словари для школьников, путеводители, художественно-анимационные издания.