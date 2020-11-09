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Татарская национальная культура в библиотеке-филиале №1 Калининского района

Татарская национальная культура в библиотеке-филиале №1 Калининского района

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.11.2020 0 4

Централизованная библиотечная система Калининского района совместно с Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках Фестиваля национальных культур проводит декаду татарской культуры.

В программе: открытие выставок, презентации книг, концерт.

Каждый год одновременно во всех библиотеках ЦБС Калининского района, как правило, в ноябре проводятся различные мероприятия – выставки, концерты, встречи, кинолектории, лекции, литературные вечера, презентации, мастер-классы и игровые программы для читателей всех возрастов. В ходе мероприятий раскрываются особенности национальной литературы, музыки, декоративно-прикладного искусства, рассматриваются вопросы истории и современности различных народов.
Каждая библиотека представляет определенную национальную культуру, раскрывает её уникальность и неповторимость.

tatspb.tatarstan.ru

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