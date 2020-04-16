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Татарская национально-культурная автономия г.Москвы запустила флешмоб флешмоб #читаюТукая

Татарская национально-культурная автономия г.Москвы запустила флешмоб флешмоб #читаюТукая

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 16.04.2020 0 4

15 апреля — день памяти Габдуллы Тукая. Всенародно любимый татарский поэт трагически ушел из жизни 15 апреля 1913 года — за 11 дней до своего 27-летия.
Ежегодно в этот день представители Полномочного представительства Республики Татарстан, Татарской национально-культурной автономии г.Москвы и активисты татарской общины проводили церемонию возложения цветов к памятнику великому татарскому поэту.

В ситуации карантина, запрещающей любые массовые мероприятия, Татарская национально-культурная автономия г.Москвы решила запустить флешмоб #читаюТукая, чтобы почтить память поэта.

Выкладывайте свои прочтения произведений Габдуллы Тукая с хештегом #читаюТукая, и они станут самым искренним доказательством, что память о поэте жива в наших сердцах.

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