Татарская национально-культурная автономия г.Москвы запустила флешмоб флешмоб #читаюТукая

15 апреля — день памяти Габдуллы Тукая. Всенародно любимый татарский поэт трагически ушел из жизни 15 апреля 1913 года — за 11 дней до своего 27-летия.

Ежегодно в этот день представители Полномочного представительства Республики Татарстан, Татарской национально-культурной автономии г.Москвы и активисты татарской общины проводили церемонию возложения цветов к памятнику великому татарскому поэту.

В ситуации карантина, запрещающей любые массовые мероприятия, Татарская национально-культурная автономия г.Москвы решила запустить флешмоб #читаюТукая, чтобы почтить память поэта.

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