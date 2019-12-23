Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска провела новогоднее представление

Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Один из самых любимых всеми, долгожданных, радостных и душевных праздников. И в связи с этим замечательным событием, городская общественная организация «Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас (Наследие)»» во главе с председателем Мухаметзяновым Рафаилом Рафкатовичем на базе Муниципального Бюджетного Общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8» провели для детей участников татаро-башкирских национальных общественных организаций города новогоднее представление.

Это было интересное мероприятие, насыщенное озорством, зажигательными конкурсами и творческими подарками от учеников татарского класса МБОУ «СШ 11», а так же фото-сессия со сказочными героями у ёлки и живое общение с Кыш-Бабаем и Кар-кызы. По завершению мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок и отличное настроение.

Поздравили с наступающим новым годом юных горожан, директор МБОУ «СШ №8» Серебренникова Оксана Сергеевна, начальник управления по социальной и молодёжной политике города Нижневартвоска, Воронова Татьяна Васильевна и председатель ОО ТНК г.Нижневартовска «Мирас (Наследие)», Мухаметзянов Рафаил Рафкатович.