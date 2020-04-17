Татарская национально-культурная автономия Москвы развивает новые направления

В условиях пандемии Татарская национально-культурная автономия Москвы продолжает работать в онлайн формате и развивать новые направления. Начали свою работу онлайн-курсы татарского языка, разработана серия виртуальных экскурсий с историком Маратом Сафаровым по татарской Москве, продолжаются онлайн-занятия и прямые эфиры в рамках московского этапа конкурса красоты и таланта «Татар кызы 2020», творческие коллективы Татарского культурного центра публикуют архивные записи своих выступлений и ведут онлайн-трансляции занятий. Об этом и других новостях можно узнать на портале Автономых татарских общин мира (atom.tatar), где публикуется интересная информация из жизни татар разных регионов.

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