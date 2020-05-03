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Татарская национально-культурная автономия Москвы создала специальную онлайн-площадку для акции «Бессметный полк»

Татарская национально-культурная автономия Москвы создала специальную онлайн-площадку для акции «Бессметный полк»

в Новости, Слайдер, Общество, 75 лет Великой Победе, Соотечественники, 03.05.2020 0 5

Наслаждаться настоящим можно, если есть предсказуемое будущее, но будущее невозможно, если не помнить и не чтить прошлое.

Татарская национально-культурная автономия Москвы ежегодно принимает участие в акции «Бессметный полк». И этом году эта добрая традиция не прервется — автономией создана специальная онлайн-площадка акции, присоединиться к которой сможет любой желающий.

Для этого достаточно заполнить простую форму на сайте www.atm.tatar/polk/ и разместить фотографии предков, которых мы помним с гордостью и благодарностью — это они подарили нам мирное небо над головой.

Истинное величие жизни — в сохранении помяти о предыдущих поколениях

Пока мы помним наших ветеранов, они живы!

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