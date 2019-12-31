Татарская общественная организация Свердловской области «ЯШЕН» поставила спектакль «Яңа Ел»

Ставшей уже традицией вот уже 7 лет, активисты Татарской общественной организации Свердловской области «ЯШЕН» совместно с караоке-клубом «Сабантуй» радуют детей Новогодним татарским спектаклем «Яна Ел». На празднике присутствовали национальные сказочные персонажи Кыш Бабай (Дед Мороз), его внучка-красавица Кар Кызы (Снегурочка), сказочный лесной дух Шурале и хранительница озер (Су Анасы). Родители и их дети ждали этот праздник весь год.

Ежегодно на сцену выходит новая сказка, которую разрабатывает активист СРТМОО «ЯШЕН» Тансылу Фазылова, актерами сказок так же являются активисты СРТМОО «ЯШЕН». «Вакытмобиль» — новое название сказки этого года. Главной героиней была маленькая девочка, которая придумала машину времени. Оказавшись в будущем она понимает, что торопить время нельзя «Хер нэрсэнен уз вакыты бар!», « Всему свою время!». В ходе событий машина времени перестает работать и она знакомиться с тремя сестричками. Все вместе они решаются попросить помощи у татарских сказочных героев. В конце сказки они встречают главного волшебника Кыш Бабая который помогает встретить девочке ее Новый год.

В течение всего праздника звучала музыка на татарском языке, дети кружились и веселились в хороводе под звучание новогодних песен. Дети получали сладкие призы, рассказав стихотворение Кыш Бабаю. А позднее Кыш Бабай подарил Всем детишкам сладкие Новогодние подарки.

Так же во время спектакля для детей был организован Аквагрим, а родители могли отдохнуть, попив ароматный татарский чай за столиками караоке-клуба «Сабантуй». Вместе со сладкими подарками детям были вручены книги – сказки на татарском языке от Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

В завершении праздника Директору караоке-клуба «Сабантуй» Ризванову Азату Финатовичу была вручена благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество.

«Надеюсь, что на следующий Новый год детишек, в национальных костюмах и читающих стихи на родном татарском языке, станет больше» резюмировал Председатель СРТМОО «ЯШЕН» Ринат Каштанов.

Пока в округе проводятся подобные мероприятия, сохранится самобытная татарская культура и язык народа.

Пресс-служба Татарской общественной организации Свердловской области «ЯШЕН»