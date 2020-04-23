Татарская общественность города Семей оказала благотворительную помощь нуждающимся людям

Добро и милосердие- вечные моральные ценности. Быть человеком- значит быть милосердным, проявлять сострадание, оказывать помощь нуждающимся, и при этом, не просить ничего взамен. Милосердие- это фонарик, который зовёт всех на свет любви и добра. В самые тяжелые времена люди в нашей стране протягивали руку помощи всем, кто в ней нуждался. Благодаря этому, в Казахстане под единым шаныраком в мире и согласии живет единый народ, который сегодня вместе противостоит пандемии. В рамках акции « Біз біргеміз!», инициированной Главой государства Касым- Жомартом Токаевым , татарская общественность города Семей оказала благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся людям- одиноким и престарелым, людям с особыми потребностями, малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам войны и труженникам тыла. Всего на сегодняшний день было доставлено 90 наборов. Данная акция в канун начала священного месяца Рамадан- это яркий пример того, что у нас огромное количество людей с большим сердцем, которые

в нелегкий для страны период подставляют плечо нуждающимся, дарят тепло своей щедрой души и вселяют надежду на будущее. Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр благодарит всех спонсоров и неравнодушных людей за оказанную помощь. Спасибо огромное и низкий вам поклон!