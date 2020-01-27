Татарская общественность Санкт-Петербурга возложила венки к монументу Матери-Родины

На территории Пискаревского мемориального кладбища состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина, посвященная 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии возложения венков и цветов к могилам павших воинов Ленинградского фронта и жертв Великой Отечественной войны приняло участие Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во главе с Постоянным представителем Ренатом Валиуллиным и татарская общественность региона.

После возложения венка от Республики Татарстан к монументу Матери-Родины делегация Постоянного представительства Республики Татарстан возложила цветы к мемориальной плите, установленной Республикой Татарстан на Пискаревском кладбище, в память об уроженцах Татарстана, погибших в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. В 2001 году в комплексе была создана Аллея Памяти, где установлена и открыта мемориальная доска с надписью «Республика Татарстан. Вечная память землякам — защитникам блокадного Ленинграда» в память о более 18 тысячах татар и татарстанцев, отдавших свои жизни при защите города на Неве.

Венки и цветы к монументу Мать-Родина возложили Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства, депутаты Законодательного собрания Северной столицы, а также делегации Конституционного суда, Государственной Думы, правительства Ленинградской области и представители ветеранских организаций.

Для жителей северной столицы, в том числе, татарской общественности города, стало традицией, ежегодно, в январе месяце отмечать день частичного (18 января 1943 года) и полного (27 января 1944 года) прорыва блокады Ленинграда.

Завершением праздничного дня в 21:00 станет артиллерийский салют, посвященный 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января 1944 года в избавленном от блокады Ленинграде впервые был дан артиллерийский салют: 324 орудия сделали 24 залпа. Тысячи ленинградцев наблюдали за ним на улицах победившего города, обнимали и поздравляли друг друга. Это был единственный за годы войны салют, проведенный не в Москве.

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